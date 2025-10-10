Ένα απρόσμενο και αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε στο Shanghai Masters, όταν ο Ρώσος τενίστας Ντανιίλ Μεντβέντεφ ένιωσε πολύ κουρασμένος από την προσπάθειά του να αγωνιστεί με πολλή ζέστη και θέλησε να αλλάξει μπλούζα, ωστόσο επειδή ισχυρίστηκε πως δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του, ζήτησε να τον βοηθήσει ένα ball girl ( δηλαδή ένα κορίτσι που μαζεύει τις μπάλες από το tennis court.)

Ο πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, γνωστός για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του, αντιμετώπισε για ακόμη μια φορά πρόβλημα με κράμπες εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και της έντονης υγρασίας που επικρατούσαν στο γήπεδο. Μάλιστα μόλις λίγες μέρες πριν, είχε αποσυρθεί από τον ημιτελικό του China Open για τον ίδιο λόγο και στη Σανγκάη η ιστορία παραλίγο να επαναληφθεί.

Κατά τη διάρκεια του changeover, λίγο πριν από το τρίτο σετ της αναμέτρησής του με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιεν, ο φυσικοθεραπευτής του προσπαθούσε να του ανακουφίσει τους μυς κάνοντάς του μασάζ. Ο Μεντβέντεφ, εμφανώς εξαντλημένος, προσπάθησε να βγάλει την ιδρωμένη μπλούζα του, όμως οι κράμπες δεν του το επέτρεπαν, τότε στράφηκε προς τον διαιτητή και ρώτησε αφοπλιστικά: «Συγγνώμη, μπορώ να ζητήσω από τη ball girl να με βοηθήσει να βγάλω τη μπλούζα; Δεν μπορώ να κουνηθώ, έχω κράμπες». Ο διαιτητής, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, απάντησε: «Αν κάποιος είναι πρόθυμος να το κάνει…», με τον Μεντβέντεφ να γελά αμήχανα και να εξηγεί ξανά ότι απλώς δεν μπορούσε να το κάνει από μόνος του καθώς ήταν υπερβολικά κουρασμένος για να γδυθεί.

Τελικά, τη λύση έδωσε ο επόπτης του ATP, Τζέρι Άρμστρονγκ, ο οποίος πλησίασε και βοήθησε τον Ρώσο τενίστα να αφαιρέσει τη φανέλα του. Το στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου όχι τόσο για την πράξη καθαυτή, όσο για τη δυνητικά αμήχανη φύση του αιτήματος προς τη νεαρή ball girl. Αν ήταν μία φορά αμήχανο το να δούμε τον επόπτη να γδύνει τον τενίστα, το να βλέπαμε μια κοπέλα -της οποίας δεν ήταν η δουλειά της- να το κάνει θα ήταν χίλιες και ευτυχώς έστω κι έτσι, το κορίτσι δεν βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Κανονικά αν ο αθλητής δεν μπορούσε για οποιοδήποτε λόγο να βγάλει τη φανέλα του, ούτε ένα κορίτσι που μαζεύει μπάλες από το τερέν, ούτε ο επόπτης είναι υπεύθυνος να τον βοηθήσει, αλλά προσωπικό του τεχνικού ή του ιατρικού team του αγώνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη σκηνή “ακατάλληλη” και “ανεπίτρεπτη”, θεωρώντας ότι ένας επαγγελματίας αθλητής θα έπρεπε να απευθυνθεί απευθείας σε μέλος του τεχνικού ή ιατρικού προσωπικού και όχι σε ball girl. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τον Μεντβέντεφ, επισημαίνοντας ότι η φράση ειπώθηκε αυθόρμητα, μέσα σε κατάσταση σωματικής εξάντλησης και προφανώς χωρίς κακή πρόθεση. Ο ίδιος άλλωστε γέλασε αμήχανα και δεν επέμεινε, περιμένοντας τελικά τη βοήθεια του επόπτη. Η σκηνή του Άρμστρονγκ να σκουπίζει τα χέρια του με πετσέτα αμέσως μετά, έγινε επίσης viral, με πολλούς να τη σχολιάζουν χιουμοριστικά ως «την πιο ανθρώπινη στιγμή του τουρνουά».

Πίσω βέβαια από το viral περιστατικό κρύβεται ένα πιο σοβαρό ζήτημα που είναι η ακραία ζέστη την οποία αντιμετωπίζουν οι αθλητές στα ασιατικά τουρνουά αυτή την περίοδο. Οι συνθήκες υγρασίας στη Σανγκάη έφταναν σε επίπεδα που έκαναν την αναπνοή δύσκολη ακόμη και για τους θεατές, ενώ οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αντοχή των παικτών δοκιμάζεται. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αναγκαστεί να σταματήσει αγώνα στη Σανγκάη λόγω εμετού, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ αποχώρησε πρόσφατα από αναμέτρηση εξαιτίας κράμπας που δεν του επέτρεπε να περπατήσει. Η ATP σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι εξετάζει την υιοθέτηση επίσημης “heat policy”, δηλαδή πολιτικής για τις ακραίες θερμοκρασίες, η οποία θα προβλέπει πιθανές διακοπές αγώνων, προγραμματισμό ωρών ή πρόσθετες παροχές για τους αθλητές και πολύ άργησε θα πούμε.