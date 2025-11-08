Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Ραφήνα, καθώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, σε μικρή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν τις αρχές.

Σύμφωνα με το rpn, η αστυνομία που έφτασε στο σημείο αντίκρισε την 80χρονη μητέρα και τον 55χρονο γιο της νεκρούς μέσα στο σπίτι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός τους είχε συμβεί αρκετές ημέρες πριν εντοπιστούν. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ούτε εντοπίστηκαν σημάδια πάλης στον χώρο, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αστυνομία και τον ιατροδικαστή να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστωθούν τόσο οι αιτίες όσο και ο ακριβής χρόνος θανάτου. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετές ώρες, με τους κατοίκους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις.

Μητέρα και γιος φέρονται να ζούσαν μόνοι, χωρίς πολλές κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι είχαν καιρό να τους δουν, ωστόσο μόνο όταν η έντονη οσμή έγινε αισθητή, αντιλήφθηκαν ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.