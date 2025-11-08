Μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο νότιο Όστιν του Τέξας, όπου η αστυνομία εντόπισε μια μισόγυμνη γυναίκα που φέρεται να είχε κρατηθεί αιχμάλωτη επί μήνες, δεμένη με σκουριασμένες χειροπέδες σε όργανο γυμναστικής και να πυροβολείται συστηματικά με αεροβόλο όπλο ως μορφή τιμωρίας.



Πέντε άτομα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απαγωγή με επιβαρυντικές περιστάσεις, σοβαρή επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης σε ηλικιωμένο ή ανάπηρο άτομο και παράνομος περιορισμός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Όστιν. Οι κατηγορούμενοι είναι η Μισέλ Γκαρσία (51 ετών), η Κρίσταλ Γκαρσία (21), η Μέιτς Κάρνεϊ (32), ο Χουάν Πάμπλο Κάστρο (30) και ο Μέιναρντ Λεφέβερς (21).

Η ανακάλυψη της αιχμάλωτης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 30 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε επείγουσα κλήση για έλεγχο ευημερίας σε κατοικία στην οδό Bitter Creek Drive. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ένας πολίτης είχε καλέσει το 911, αναφέροντας ότι άκουσε επανειλημμένα μια γυναίκα να ουρλιάζει ζητώντας βοήθεια.



Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα γυμνή από τη μέση και κάτω, αλυσοδεμένη σε μεταλλική βάση για σάκο του μποξ, η οποία ήταν στερεωμένη σε φράχτη, όπως αναφέρει το toofab.com.



Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν τους σκουριασμένους κρίκους των χειροπέδων για να την απελευθερώσουν. Η γυναίκα έφερε πληγές, πρησμένους καρπούς, ανοιχτά τραύματα και απώλεια δέρματος στα χέρια και στα πόδια, ενώ το πρόσωπό της έφερε σημάδια ξυλοδαρμού. Η ίδια φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι δεχόταν ξυλοδαρμό όταν προσπαθούσε να αποδράσει.

Ενδείξεις βασανιστηρίων

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν ουλές σε όλο το σώμα, συμβατές με πυροβολισμούς από αεροβόλο όπλο που δέχθηκε επί μακρό χρονικό διάστημα. Οι γιατροί εντόπισαν μεταλλικά σφαιρίδια σφηνωμένα στα ρούχα της και μία βολίδα στο δεξί της μάτι.



Ο Κάστρο φέρεται να παραδέχθηκε ότι αγόρασε το αεροβόλο τύπου τουφεκιού «για να τη σημαδεύει», επειδή «δεν ήθελε να την αγγίζει». Ο ίδιος είπε ότι τη «κυνηγούσε στην αυλή» και τη χτυπούσε με σφαιρίδια όταν επέστρεφε από τη δουλειά του, προσθέτοντας πως «τη μισούσε».

«Την κρατούσαν γιατί δεν τους άρεσε πια»

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, γνώριζε ένα από τα άτομα που έμεναν στο σπίτι και το επισκεπτόταν συχνά, μέχρι τη στιγμή που «αποφάσισαν πως δεν την ήθελαν πια και δεν της επέτρεπαν να φύγει».



Οι κατηγορούμενοι έδωσαν αντικρουόμενες εξηγήσεις για την κράτηση. Η Μισέλ Γκαρσία υποστήριξε πως την έδεσε επειδή «πήγαινε τουαλέτα στην αυλή». Η Κάρνεϊ ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε «συμφωνήσει» να παραμείνει δεμένη για να μη «κλέβει», ενώ η Κρίσταλ Γκαρσία ανέφερε ότι «η ικανότητά της να συναινεί ήταν 50-50».



Η γυναίκα, σύμφωνα με το ένταλμα, δεχόταν μία μερίδα φαγητού την ημέρα και κοιμόταν έξω, πολλές φορές αλυσοδεμένη με τα χέρια πίσω από την πλάτη.



Στην κατοικία βρέθηκαν επίσης τρία μικρά παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών. Ένα αγοράκι τεσσάρων ετών φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του, ο Κάστρο, «πυροβολούσε τη γυναίκα όταν ήταν κακή», ενώ η μητέρα του, η Κάρνεϊ, παρακολουθούσε και την ανάγκαζε να κοιμάται έξω.



Το θύμα κατέθεσε ότι «την τιμώρησαν» στις 29 Οκτωβρίου επειδή «της έπεσε το παντελόνι», γεγονός που οδήγησε σε νέα επίθεση με το αεροβόλο. Έπειτα, την άφησαν δεμένη έξω όλη τη νύχτα, χωρίς παντελόνι, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου.



Και οι πέντε κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές της κομητείας Τράβις, με εγγύηση 305.000 δολαρίων ο καθένας. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.