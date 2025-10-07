Toν περασμένο Μάρτιο, πριν τον αγώνα της Ελλάδας με τη Σκωτία στο Γ.Καραϊσκάκης, ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με ένα printed hoodie που έφερε την υπογραφή Μike Amiri και στο επίσημο site του brand κόστιζε 1.460 ευρώ. Η εμφάνιση αυτή σχολιάστηκε τότε ιδιαίτερα, παρόλο που ο ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας γενικότερα φορά επώνυμα bold ρούχα και αξεσουάρ, όπως το φούτερ Jacquemus με το οποίο τον είχε φωτογραφήσει η σύντροφός του Ελένη Βουλγαράκη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στη Βιέννη.

Χθες, ο παίκτης που τράβηξε πάνω του τα βλέμματα κατά την εμφάνισή του στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της ομάδας, ήταν κάποιος που δεν περίμενε κανείς, γιατί σε γενικές γραμμές έχει απλό και ήσυχο στιλ. Ο Μανώλης Σιώπης λοιπόν, επέλεξε μια μπλούζα από το ελληνικό brand Owl Clothes, η οποία είχε πάνω prints με κάθετες και οριζόντιες ρίγες σε κόκκινο και μπλε χρώμα, ένα έντονο μοτίβο για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Μπορεί αυτό το ρούχο πάνω σε κάποιον που το μάτι μας έχει συνηθίσει να τον βλέπει με παρόμοια τυπώματα να μην έκανε τόση εντύπωση, στο Μανώλη Σιώπη όμως που φορά συνήθως σκουρόχρωμα minimal T Shirt και hoodies δημιούργησε θόρυβο και έκανε τη συγκεκριμένη μπλούζα να γίνει viral μέσα σε μόλις λίγα λεπτά.

Η συγκεκριμένη μπλούζα συνδύαζε το στιλ μιας κλασικής ναυτικής μαρινιέρας (δηλαδή τις οριζόντιες ρίγες σε λευκό και μπλε) με το ακριβώς αντίθετο μοτίβο του, τις κάθετες ρίγες σε ερυθρόλευκο συνδυασμό. Τα social media πήραν φωτιά με τους χρήστες να σχολιάζουν το ρούχο και διάφορες σελίδες να κάνουν ποδοσφαιρικό χιούμορ, τύπου Ολυμπιακός ημίχρονο, ΠΑΟΚ τελικό. Ένα είναι σίγουρο: Δε μπορούσε να γίνει καλύτερη διαφήμιση στη συγκεκριμένη μπλούζα και το εν λόγω brand.

Ο Μανώλης Σιώπης είναι ένας συμπαθέστατος παίκτης, αν όχι ο πιο συμπαθής, και η κριτική ήταν κυρίως καλοπροαίρετη, ωστόσο ένας άνθρωπος που δεν είναι συνηθισμένος να τραβάει τα βλέμματα με αυτό τον τρόπο, πιθανόν να αισθανθεί και άβολα αν βλέπει ότι τον συζητάνε για κάτι τέτοιο πρώτη φορά. Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε αυτό το brand επειδή ανήκει σε έναν φίλο του που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη-μάλιστα λανσάρει και ρούχα που έχουν πάνω τυπωμένη τη λέξη “Salougka” καθώς και Jerseys. Εμείς γενικότερα στηρίζουμε τόσο τα ελληνικά brands όσο και αυτούς που στηρίζουν τα ελληνικά brands, πόσο μάλλον αν είναι και φίλοι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής του επιπέδου του Μανώλη Σιώπη που μπορεί να αγοράσει όποια μπλούζα θέλει, όσο κι αν αυτή κοστίζει, επιλέγει να στηρίξει μια μικρομεσαία επιχείρηση που ανήκει σε ένα φίλο του, για μας μετράει η κίνηση, όχι το print. Εμάς κοιτάμε να μας αρέσει ο άνθρωπος μέσα στο ρούχο, και εσύ Mανώλη, μας αρέσεις πάντα ότι και να βάλεις.