Ο σπουδαίος Έλληνας σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας απεβίωσε την Παρασκευή 7/11, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο δημιουργικό έργο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της δημοσιογράφου Νατάσας Ράγιου στα social media, όπου συνόδευσε το μήνυμα της με φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί της, γράφοντας: «Αντίο άρχοντα…».

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Κρίτσας αρχικά προοριζόταν για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά η μόδα κέρδισε την καρδιά του. Σπούδασε στην École de Saint Rocque, την École du Louvre και την Académie de Coupe, ενώ συνεργάστηκε με τους Balenciaga και Jacques Fath.

Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, όπου ντύθηκαν πολλές κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 άνοιξε τα διεθνή του φτερά, ξεκινώντας από την Αυστραλία και στη συνέχεια την Αμερική, με την Elizabeth Arden να αγοράζει όλες του τις δημιουργίες. Το 1970 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, “Dimitris Kritsas Incorporated”, και εκτός από υψηλή ραπτική σχεδίασε κοστούμια για θέατρο και κινηματογράφο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η φιλοσοφία του για την κομψότητα συνοψίζεται στη φράση: «απλότητα και προσωπικότητα».

Στην Ελλάδα έντυσε θρυλικές πρωταγωνίστριες όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έλλη Λαμπέτη, η Τζένη Καρέζη, η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ρίτα Μυράτ, η Μαίρη Μανολίδου, η Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη της Μελίνα Μερκούρη σε διεθνείς ταινίες.

Η διεθνής φήμη του Κρίτσα επιβεβαιώθηκε με συνεργασίες με σταρ όπως η Romy Schneider, η Lana Turner, η Hedy Lamarr, η Françoise Hardy και η Lillian Gish, την οποία έντυσε όταν παρέλαβε το τιμητικό Όσκαρ της.

Στη Νέα Υόρκη εργάστηκε για 25 χρόνια, δημιουργώντας ρούχα για εξέχοντα πρόσωπα όπως η Πριγκίπισσα του Κεντ, η Πριγκίπισσα Alla Ausberg, η Chantal de Lion, η Christina Henry Ford, η Charlotte von Niarchos, η Barbara Hutton, ενώ στο Λας Βέγκας έντυσε την Ann Margret και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην προσωπική της ζωή.