Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο παρέσυρε τρεις εργάτες, εκτοξεύοντάς τους προς την πρόσοψη ενός κοντινού εστιατορίου στο Σίδνεϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 π.μ. την Παρασκευή, στη διασταύρωση Bungaribee Road και Lock Street, μετά από σύγκρουση ενός Toyota Corolla με ένα Honda CR-V. Ένα από τα οχήματα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας τους τρεις άνδρες που περίμεναν να διασχίσουν τον δρόμο στα φανάρια.

Το CCTV δείχνει τους εργάτες να στέκονται στο πεζοδρόμιο όταν ακούστηκε δυνατός θόρυβος και το Toyota εκτράπηκε προς το πλήθος. Παρά τις προσπάθειες των ανδρών να αποφύγουν το όχημα, εκσφενδονίστηκαν στον αέρα με την πρόσκρουση, μαζί με συντρίμμια από το αυτοκίνητο, και προσγειώθηκαν μερικά μέτρα μακριά, έξω από ένα ινδικό εστιατόριο.

Ένας από τους τραυματίες φώναζε από τον πόνο, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν αναίσθητοι στο έδαφος. Γιατροί από κοντινό ιατρικό κέντρο έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους πεζούς, ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στα πόδια.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το λευκό Corolla αναποδογυρισμένο στο πλάι και το μπορντό Honda να έχει ακινητοποιηθεί στη μέση της διασταύρωσης. Η Bungaribee Road παρέμεινε κλειστή για έξι ώρες ενώ αξιωματικοί της Crash Investigation Unit εξέταζαν τη σκηνή.

Και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο Blacktown Hospital για υποχρεωτικές εξετάσεις. Οι έρευνες για το τροχαίο συνεχίζονται, με τον Superintendent Brendan Gorman να δηλώνει ότι η ταχύτητα θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο της διερεύνησης.