H Beril McKissic δεν είναι απλά μια WAG, δηλαδή «η σύντροφος ενός μπασκετμπολίστα», αλλά είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα με έντονο στιλ, πάθος για τα τατουάζ και μια αισθητική που μιλάει από μόνη της. Με περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο Instagram, η Beril McKissic έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το δέρμα της που είναι γεμάτο με tattoo, τα οποία δεν είναι απλώς διακοσμητικά αλλά αποτελούν προσωπικά statement.

Η σχέση της με τα τατουάζ είναι βαθιά καθώς έχει αποκαλύψει ότι έχει πάνω της γύρω στα 30 τατουάζ, με το καθένα να αφηγείται ένα μέρος της ιστορίας της. Στον λαιμό της φέρει ένα λογοπαίγνιο στο όνομά της (“Be-real / Beril”) που έχει γίνει το προσωπικό της «logo». Στο μπράτσο της υπάρχει άγκυρα προς τιμήν του πατέρα της που εργάζεται σε πλοίο. Η Beril μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της στα social media και στα live streams της και έχει αποκαλύψει πως διαθέτει και ελληνικές ρίζες καθώς ο προπάππους της ήταν από τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η Beril McKissic δεν κρύβει την αγάπη της για τη μόδα. Της αρέσει να πειραματίζεται με χρώματα στα μαλλιά, να επιλέγει τολμηρά κομμάτια και να συνδυάζει street αισθητική με luxury λεπτομέρειες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε συνεχώς φωτογραφίες της με edgy look, tattoos να ξεχωρίζουν και outfits που δείχνουν ότι δεν φοβάται να προβάλλει την ταυτότητά της.

Με το υποβάθρο αυτό, δεν είναι απλώς ενδιαφέρον να γράψουμε για τη Beril, είναι σχεδόν αναγκαίο να κατανοήσουμε πώς τα τατουάζ, η μόδα και η προσωπική της ιστορία «συνεργάζονται» για να δημιουργήσουν μια απόλυτα προσωπική ταυτότητα. Πρόσφατα, έκανε ένα ακόμη τατουάζ και επέλεξε την tattoo artist Ελπίδα Παλαντζά, γνωστή ως Last Hope (because girls support girls.) και το The Gutter Tattoo Studio. Εμείς μιλήσαμε με την Ελπίδα η οποία μας έδωσε όλα τα σχετικά infos για το session.

Η Ελπίδα εξειδικεύεται κυρίως σε γεωμετρικά, fineline και ασπρόμαυρα σχέδια και για εκείνη το tattoo είναι ένας τρόπος να δίνεις φωνή σε όσα δεν εκφράζονται εύκολα με λόγια· είναι μια αισθητική παρέμβαση, αλλά και ένα συναισθηματικό αποτύπωμα. Τη ρωτήσαμε τι σχέδιο έκανε η Beril McKissic και αν υπάρχει κάποιος συμβολισμός πίσω από αυτό και μας είπε ότι «Η Beril είχε ήδη το σχέδιο του θεού Ganesh από την ηλικία των 16, που για εκείνη συμβόλιζε τη δύναμη, μια νέα αρχή, τη σύνδεση με κάτι δικό της, την καλή τύχη και μια υπενθύμιση που ήθελε να κουβαλά πάντα. Μαζί το πλαισιώσαμε με δικά μου σχέδια λωτού, δουλεύοντάς το εκ νέου, καθώς τεχνικά δεν «στεκόταν» σωστά σε σχέση με τα υπόλοιπα tattoo της.»

Στην ερώτηση αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν και ποια είναι η ενέργεια που εισπράττει από την Beril, η Last Hope τόνισε πως «Δεν ήταν η πρώτη φορά. Γνώρισα την Beril πριν από δύο χρόνια και από τότε έχουμε συνεργαστεί ξανά. Κάθε φορά χτίζουμε μια συνέχεια: ενώνουμε τα ήδη υπάρχοντα τατουάζ της με κάτι καινούριο, δημιουργώντας μια ενιαία ιστορία επάνω στο σώμα της.» Και συνεχίζει: «Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι το πόσο δυνατή είναι. Δεν γκρινιάζει, δεν κουνιέται, κάποιες φορές έχει κυριολεκτικά αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια του session. Παράλληλα, οι προσωπικές μας συζητήσεις με κάνουν να συνειδητοποιώ ότι, παρά την επιρροή που έχει στον χώρο του μπάσκετ, παραμένει ένα πολύ down to earth και ευγενικό άτομο.»

«Αυτό που παίρνω πάντα από την Beril είναι η θετική της ενέργεια. Το σημαντικότερο όμως είναι η αίσθηση εμπιστοσύνης που μου δίνει: ακούει πραγματικά, και το να σου προσφέρει κάποιος το σώμα του για να αποτυπώσεις μια ιστορία είναι δώρο. Από την Beril εισέπραξα την αμοιβαία κατανόηση ότι το tattoo δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά και μια μορφή αισθητικής και προσωπικής ταυτότητας» καταλήγει η tattoo artist.