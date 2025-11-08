Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης.

Τα νοικοκυριά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Οι ημερομηνίες καταβολής

έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025 και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025:

έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026

και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το επίδομα θα πληρωθεί έως την 29η Μαΐου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026.

Επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025 έως 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2026.

Τα κριτήρια για την επιδότηση

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό

και 24.000 ευρώ για ζευγάρι

το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι αποκλείονται

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

– Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.

– Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

– Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσιας ακινησίας. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

– τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

– τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

– οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης:

α) Όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και

β) οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι βάσεις δεδομένων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και άλλες πηγές.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό του επιδόματος χορηγείται σε προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.