Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, καθώς φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Άλλαξαν ψηφιακά την ημερομηνία γέννησης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης στο ψηφιακό δελτίο ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr.

Στόχος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ήταν να φαίνονται ενήλικοι και να μπορούν να μπουν στο νυχτερινό κατάστημα.

Δικογραφία και σε βάρος των γονέων

Σε βάρος των τριών 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόσβαση ανηλίκων σε χώρους όπου διατίθεται αλκοόλ.