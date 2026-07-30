Στη φυλακή επέστρεψε μετά την απολογία του ο Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για να γίνει επίθεση με χειροβομβίδα σε έναν από πέντε πιθανούς στόχους.

Ο 35χρονος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών, εκτίοντας ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονία, έδωσε εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενος για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη κατοχή και της μεταφοράς χειροβομβίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζων για λογαριασμό άλλου προσώπου. Μάλιστα, ο 35χρονος φέρεται να μίλησε για τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, τον ιδιοκτήτη της οποίας δε γνώριζε.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον κατηγορούμενο, ο οποίος πήρε και πάλι το δρόμο για τη φυλακή.

Χθες προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του, και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση, ο οποίος συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα.