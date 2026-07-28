Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) με θύμα τη Χριστίνα Ορφανίδου, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη διαρροή προσωπικού της υλικού στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου της, Σοφίας Κατσούλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 15 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση του παράνομου υλικού.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως επισημαίνεται, η πρώην παίκτρια του Big Brother εξακολουθεί να βιώνει τις σοβαρές συνέπειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη νομική εκπρόσωπο της Χριστίνας Ορφανίδου, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον 15 ανώνυμων λογαριασμών που φέρονται να σχετίζονται με τη διακίνηση του επίμαχου υλικού. Οι διαχειριστές των λογαριασμών έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης σε διάφορες περιοχές της χώρας και αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές και κακουργηματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρονται να βρίσκονται και ανήλικοι, καθώς και ένας αστυνομικός.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο της Χριστίνας Ορφανίδου δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της. Το 2025 το Πολυμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον πρώην σύντροφό της και την τότε σύντροφό του για την υπόθεση, επιδικάζοντας αποζημίωση υπέρ του θύματος για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Παράλληλα, το δικαστήριο υποχρέωσε τους καταδικασθέντες να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίληψη της δικαστικής απόφασης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της δικηγόρου της Χριστίνας Ορφανίδου, η συγκατηγορούμενη συμμορφώθηκε με την απόφαση του δικαστηρίου, δημοσιεύοντας τη σχετική περίληψη. Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρώην σύντροφος του θύματος, παρότι ενημερώθηκε για την απόφαση από τις 24 Ιουνίου 2026, δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει στην αντίστοιχη δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η δικηγόρος της Χριστίνας Ορφανίδου επισημαίνει ότι η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης αποτελεί μόνο μία τυπική υποχρέωση και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί το θύμα. Όπως αναφέρεται, το μη συναινετικό υλικό εξακολουθεί να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, ενώ η Χριστίνα Ορφανίδου συνεχίζει να δέχεται καθημερινά υβριστικά, προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, η κατάσταση αυτή συνιστά συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση, παρά την ολοκλήρωση της βασικής δικαστικής διαδικασίας.

Η Σοφία Κατσούλα ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίσει να διακινεί το παράνομο υλικό, να αποστέλλει άσεμνα ή προσβλητικά μηνύματα ή να προσβάλλει την προσωπικότητα και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου. Όπως τονίζεται, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας ή σε όσους εξακολουθούν να αναπαράγουν και να εκμεταλλεύονται παράνομα το συγκεκριμένο υλικό, με κάθε σχετική υπόθεση να αντιμετωπίζεται με όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.