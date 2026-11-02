Σε 11 συλλήψεις έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας με επίκεντρο την Πολεοδομία Κατερίνης. Μεταξύ των συλληφθέντων φαίνεται πως βρίσκονται υπάλληλοι της Υπηρεσίας και ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με έρευνα την οποία προκάλεσαν καταγγελίες για πρακτικές διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Πληροφορίες του Newsbeast αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση έπαιρναν χρήματα για να προωθούν φακέλους.

Οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί, ενώ ανάμεσά τους είναι και διευθυντικό στέλεχος της Πολεοδομίας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης αποκλείστηκε η Πολεοδομία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε χώρους της Υπηρεσίας.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κατερίνης

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κατερίνης επισημαίνει ότι ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης.

«Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου προστίθεται:

«Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών».