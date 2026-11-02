Το κατώφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ πέρασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα που στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ κατέθεσε για περίπου 40 λεπτά στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία για τους στημένους αγώνες. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης εμφανίζεται ως ένα από τα θύματα της προσπάθειας χειραγώγησης αποτελέσματος σε αγώνα μεταξύ του Φάρου Κερατσινίου και του Άρη.

Επιχειρηματίας μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση έχει καταθέσει ότι σε στημένο παιχνίδι μπάσκετ του 2018, ο τότε προπονητής του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης, αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή που δόθηκε από τον κατηγορούμενο, πλέον, στην υπόθεση διαιτητή, Τάσο Πηλοΐδη. Ο μάρτυρας έχει καταθέσει πως η αποβολή του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ αποτέλεσε ένα είδος «δώρου» από τον διαιτητή. Μάλιστα, μετά την ήττα του Άρη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης απομακρύνθηκε από τον πάγκο της ομάδας.

Ο κατηγορούμενος διαιτητής, Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος αρνείται ότι χρηματίστηκε για να «σφυρίξει» κατά παραγγελία σε αγώνες, υποστηρίζει πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι αναφορές του μάρτυρα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω», φέρεται να είπε στην απολογία του. Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να περιέγραψε όσα συνέβησαν μεταξύ Φάρου και Άρη, του οποίου ήταν προπονητής, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος.

«Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει αυτή τρόπο για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ», είπε εξερχόμενος των δικαστηρίων ο κ. Γιαννάκης συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν βγαίνουν συμπεράσματα». Οπως εξήγησε, ο ίδιος είχε τυπικές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, ενώ αναφερόμενος στην επίμαχη ημέρα σημείωσε πως «αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός».

Πάντως ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας όμως έτοιμος να συνδράμει όποιον χρειαστεί τη βοήθειά του.

Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο στενός συνεργάτης του, επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, και οι διαιτητές, Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς. Στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι», ενώ απαγορεύτηκε η ενασχόλησή τους με το μπάσκετ.

Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη και το ενδεχόμενο να υπάρξει διεύρυνση των κατηγοριών, αλλά και των κατηγορουμένων είναι ανοικτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσε στην ανάκριση η ΚΑΕ ΑΕΚ, ενώ αναμένεται να κινηθεί σε βάρος των κατηγορουμένων και η ΚΑΕ Αμαρουσίου.