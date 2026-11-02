Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών της Λαμίας το μεσημέρι της Δευτέρας (02/11/26), οι δύο Ρομά ηλικίας 29 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που εξαπατούσε συστηματικά ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους τεχνικούς της ΔΕΗ.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Oι δύο κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του γραφείου του ανακριτή Λαμίας συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους.

Μετά το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και διατάχθηκε η μεταγωγή τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Να σημειώσουμε ότι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι ξέσπασαν σε φωνές, μόλις συνειδητοποίησαν ότι οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στις αξιόποινες πράξεις τους, ισχυρίστηκαν ότι δεν κινούνταν από τους ίδιους, αλλά από άλλους Ρομά. Παράλληλα, σχετικά με τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, υποστήριξαν ότι ένα ασημένιο σταυρουδάκι που αναγνώρισε μία ηλικιωμένη γυναίκα δεν βρέθηκε μέσα στο δικό τους σπίτι, αλλά σε διπλανό παράπηγμα που δεν ανήκει σε κανέναν.

Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Το χρονικό της δράσης και τα χτυπήματα

Υπενθυμίζεται ότι η δράση των δύο ανδρών τοποθετείται το διάστημα από 7 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 20 Οκτωβρίου 2026. Στο διάστημα αυτού του 1,5 μήνα, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Λαμίας, κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματά τους σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις, ενώ αποπειράθηκαν χωρίς επιτυχία να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα σε ακόμη 9 περιπτώσεις.

Από την παράνομη δράση τους, η λεία που αποκόμισαν ανέρχεται σε τουλάχιστον 33.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η αξία κάποιων κοσμημάτων και λοιπών τιμαλφών που άρπαξαν και η οποία παραμένει απροσδιόριστη.