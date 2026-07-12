Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μια φορτηγίδα, η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου 11/7, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και, όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της, στα πλαίσια του αυτοφώρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου (ΣΤΕΚ) ανακοίνωσε ότι η προσπάθεια εκμετάλλευσης της παραλίας έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, το σκάφος απομακρύνθηκε με τη συνοδεία του Λιμενικού Σώματος, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο Σύνδεσμος ευχαρίστησε δημόσια τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό, ο οποίος μετέβη άμεσα στα Κουφονήσια και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, καθώς και τον αντιδήμαρχο, Αντώνη Κωβαίο, την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Κατερίνα Πρασίνου, τους συμβούλους της Κοινότητας, τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.