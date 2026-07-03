Στα χέρια των αρχών έπεσε το πρωί της Παρασκευής ένας 21χρονος οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος επιχείρησε να κερδοσκοπήσει προκλητικά σε βάρος ξένων επισκεπτών. Ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μετά από καταγγελία, καθώς φέρεται να εξανάγκασε Αμερικανούς τουρίστες να πληρώσουν το αστρονομικό ποσό των 175 ευρώ για μια απλή μεταφορά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι την καρδιά της πρωτεύουσας.



Το εξοργιστικό ποσό που απαίτησε και εισέπραξε ο συλληφθείς είναι τετραπλάσιο από το θεσμοθετημένο και προβλεπόμενο κόμιστρο της συγκεκριμένης διαδρομής.



Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών της Τροχαίας, οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς διαπιστώθηκε πως ο 21χρονος δεν κατείχε καν την απαιτούμενη ειδική άδεια οδήγησης ταξί, ασκώντας το επάγγελμα εντελώς παράνομα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για την εξαπάτηση των πελατών και τις παραβάσεις της τροχαίας, και ο νεαρός οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Δείτε το βίντεο: