Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων, που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών στα Πατήσια.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί και από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης, σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας.

Κατά τις έρευνες στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν σακούλα που περιείχε εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι, ενώ διαπιστώθηκε ότι από την ισχύ της έκρηξης δημιουργήθηκε ένας μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο της επιχείρησης.

Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.