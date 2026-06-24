Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ρευματοκλοπής που ζημίωσε τον ΔΕΔΔΗΕ με τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η μεγάλη έρευνα του ελληνικού FBI, που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος «ηλεκτρολόγων» χωρίς καμία επίσημη τεχνική γνώση ή πιστοποίηση.

Οι 3 συλλήψεις και οι 105 συνολικά κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε περισσότερες από 600 υποθέσεις ρευματοκλοπής σε όλη την Ελλάδα. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι υποθέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο οικιακούς καταναλωτές, αλλά και πολλές επιχειρήσεις – τόσο σε βιομηχανικές ζώνες όσο και σε καταστήματα.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι πρόκειται για μία νέα μορφή ρευματοκλοπής, καθώς δεν φαίνεται να γίνεται με απευθείας πρόσβαση σε πυλώνα, αλλά μέσω παραβίασης του ψηφιακού ρολογιού μέτρησης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αμοιβή των τριών «ηλεκτρολόγων» να μην είναι άπαξ, αλλά να γίνονται τμηματικές καταβολές ανάλογα με την κατανάλωση που είχε κάθε σπίτι ή επιχείρηση. Χρήζει αναφορά το γεγονός ότι ακόμη και η κατασκευάστρια εταιρεία των ψηφιακών μετρητών δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί το πώς κατάφεραν να παραβιάσουν τις δικλείδες ασφαλείας και να κάνουν ρευματοκλοπή.

Τέλος, ανάμεσα στους πελάτες του κυκλώματος φαίνεται να είναι επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, του λιανικού εμπορίου, ακόμη και ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης έγινε στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα μέλη της οποίας δρούσαν σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Με δράση από το 2017 το κύκλωμα ρευματοκλοπών

Σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση, επισημαίνοντας πως έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017. Οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ωστόσο φαίνεται πως διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τη δράση τους φέρεται να ωφελούνταν ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος δράσης της οργάνωσης και το πλήρες εύρος της ζημίας που προκλήθηκε από τις παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.