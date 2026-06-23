Δύο μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις του ελληνικού FBI βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Η πρώτη πραγματοποιείται σε Αττική, Εύβοια και Θήβα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στη δεύτερη περίπτωση, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται προσπάθεια εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ (επιχειρήσεων και οικιών), σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με σκοπό την ρευματοκλοπή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών.

Η ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23/6/2026) επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, Εύβοιας και Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.