Σοκάρει μαρτυρία από την Κρήτη για παρενόχληση μικρών παιδιών από μετανάστες σε κεντρικό δρόμο, καθώς παρότι υπήρχε αρκετός κόσμος μπροστά, κανείς δεν αντέδρασε, αδιαφορώντας για αυτό που έβλεπαν.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων με μάρτυρα να μιλάει στο ekriti.gr και στο Ράδιο Κρήτη.

Όπως ανέφερε, το απόγευμα της Τρίτης 9/06/26 επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων – έναν από τους πιο κεντρικούς, πολυσύχναστους και εμπορικούς οδικούς άξονες του Ηρακλείου, με σταθερή παρουσία πεζών και καταστηματαρχών – τρεις αλλοδαποί παρενοχλούσαν επί ώρα και μάλιστα με άσεμνες χειρονομίες, δύο κοριτσάκια που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο.

Οι τρεις αλλοδαποί με περίσσιο θράσος άγγιζαν τα οπίσθια των παιδιών που τρομοκρατημένα είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθώντας να ξεφύγουν, ενώ κανένας από τους περαστικούς δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει.

Βλέποντας την κατάσταση αυτή, πολίτης που βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο, ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και κατεβαίνοντας επιτέθηκε φραστικά στους τρεις άνδρες μιλώντας τους στα αραβικά και ρωτώντας τους τι κάνουν.

Ο ένας εξ αυτών, χωρίς να πτοηθεί, του είπε «φύγε από’ δω». Ο πολίτης επέμενε να προσπαθεί να τους διώξει προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και τελικά οι δράστες απομακρύνθηκαν.