Σε χωριό της Πέλλας ένας 14χρονος και οι συνεργοί του κατάφεραν να αποσπάσουν 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από μία 83χρονη γυναίκα.

Όλα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 8/6 η εκπομπή του mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεκίνησαν όταν ένας εκ των συνεργών του 14χρονου τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη, υποδυόμενος τον λογιστή, και την έπεισε να παραδώσει τα χρυσαφικά της για να αποφύγει πρόστιμο.

Στη συνέχεια ο 14χρονος παρέλαβε τα χρυσαφικά και τις χρυσές λίρες.

Ο 14χρονος και οι συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.