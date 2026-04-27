Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου στα Εξάρχεια, με θύμα τον γιο γνωστού ποινικολόγου. Η επίθεση, που σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρει χαρακτηριστικά στοχευμένης ενέργειας, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού φοιτητή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Συγκεκριμένα, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στον 20χρονο, γιο του ποινικολόγου Νίκου Ρουσόπουλου, έξω από κατάστημα όπου διασκέδαζε στην περιοχή των Εξαρχείων. Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο φοιτητής της Νομικής τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο κ. Ρουσόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, αναφερόμενος στο περιστατικό και υπογραμμίζοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, πρόκειται για επίθεση με σαφή στόχευση προς το πρόσωπό του.

Όπως ανέφερε, ο γιος του έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ λόγω της βιαιότητας της επίθεσης.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό

Ο ποινικολόγος περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν, σημειώνοντας: «το παιδί καθόταν με την παρέα του σε ένα μεζεδοπωλείο. Εμφανίστηκαν 12 άτομα με κράνη και κουκούλες και αμέσως του απεύθυναν τον λόγο και τον ρώτησαν εάν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου. Το παιδί τα έχασε, δεν πρόλαβε καν να απαντήσει και δέχθηκε επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα του».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Είναι σοκαρισμένος. Τον χτύπησαν μάλλον με σιδηρογροθιά γιατί στο μέτωπο του έχουν κόψει τον μετωπιαίο μυ. Είναι μεγάλο το σοκ. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό μου πρόσωπο από συγκεκριμένο χώρο, καθαρά εκδικητική. Έχασε για δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει στο κεφάλι».

Κλείνοντας, ο κ. Ρουσόπουλος έστειλε σαφές μήνυμα, δηλώνοντας πως «ούτε θα υποχωρήσω, ούτε θα παραμείνουν ατιμώρητοι».