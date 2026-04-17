Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο Μεταξουργείο. Ένας άγνωστος άνδρας τραυμάτισε έναν 40χρονο στο πόδι για να του αρπάξει την τσάντα.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλγερία νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο με πολύ σοβαρό τραύμα στον μηρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί όταν ο άγνωστος πλησίασε το θύμα την ώρα που περπατούσε στην οδό Μάρνης στο Μεταξουργείο. Εκεί προσπάθησε να του κλέψει το τσαντάκι που είχε στον ώμο.

Ο 40χρονος αντιστάθηκε και τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι, τον κάρφωσε στο μηρό και εξαφανίστηκε. Στο βίντεο που έφερε στο «φως» το Mega καταγράφονται τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα. Όπως φαίνεται, το βάδισμα του 40χρονου είναι αργό ενώ τα αίματα έχουν καλύψει το δεξί του πόδι. Ο άνδρας συνεχίζει να περπατάει, ώσπου λίγο αργότερα, στην οδό Βίκτωρος Ουγκό δεν άντεξε και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τους κατοίκους της περιοχής να καλούν το ασθενοφόρο.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του.