Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ήρθε στο φως την Τετάρτη 8 Απριλίου από τα Χανιά, με φερόμενο δράστη έναν 37χρονο καθηγητή και θύμα μια 14χρονη μαθήτρια.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής στην ανήλικη και -σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν το κορίτσι μαζί με τους γονείς του- φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων κινητοποιήθηκαν τάχιστα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 37χρονο.

Δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφικών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.