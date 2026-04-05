Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (4/4) στην Πάτρα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ένας 48χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του, στην οδό Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας εντοπίστηκε από οικείους του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία, χωρίς να εντοπίσουν στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς όλα συγκλίνουν ότι ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του.