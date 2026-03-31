Σοβαρό περιστατικό βίας με μαχαίρι σε δημόσια δομή υγείας στη Σύρο φέρνει στο προσκήνιο τα μεγάλα κενά ασφάλειας στα νοσοκομεία της χώρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε εργαζομένους και πολίτες, σύμφωνα με το cyclades24.gr

Το συμβάν σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου στο Νοσοκομείο της Σύρου, κατά τη διάρκεια της βραδινής εφημερίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, άτομο φέρεται να καταδίωκε με μαχαίρι ασθενή που είχε προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η κατάσταση αποτράπηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση νοσηλεύτριας, η οποία πρόλαβε να κλείσει την πόρτα του τμήματος, εμποδίζοντας την είσοδο του δράστη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη βάρδια δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε λόγω ασθένειας και δεν είχε προβλεφθεί αντικατάσταση. Την ώρα του περιστατικού, στον χώρο βρίσκονταν μόλις δύο εργαζόμενες – μία νοσηλεύτρια και μία καθαρίστρια – οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν οπλισμένο άνδρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, ωστόσο όταν το περιπολικό έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε ήδη διαφύγει, πιθανότατα αντιλαμβανόμενος την κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση συνελήφθη για διαφορετικά περιστατικά κλοπής, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η ΠΟΕΔΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη βία σε βάρος υγειονομικών. Όπως επισημαίνει, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ έρχονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με επιθέσεις, ακόμη και με αιχμηρά αντικείμενα ή όπλα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζει ότι έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει θύματα «από καθαρή τύχη».