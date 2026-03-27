Η αστυνομία συνέλαβε έναν 62χρονο στη Ζάκυνθο, γιατί πυροβόλησε στο πόδι την 60χρονη γειτόνισσά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες 26 Μαρτίου 2026, 62χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (26-03-2026), το Κέντρο Επιχειρήσεων (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, έλαβε τηλεφωνική κλήση για πυροβολισμό σε περιοχή της Ζακύνθου. Άμεσα, μετέβησαν στο σημείο αστυνομικοί όπου εντόπισαν τραυματισμένη στο πόδι 60χρονη αλλοδαπή, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού.

Από την αυτοψία στο χώρο περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα -2- πυροδοτημένα, ενώ από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος, γείτονας της παθούσας, ο οποίος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια. Για τα παραπάνω όπλα, πλην ενός, ο 62χρονος ήταν κάτοχος νόμιμων αδειών, οι οποίες και ανακλήθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου».