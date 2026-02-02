Η ρεπόρτερ της εκπομπής Live News βρέθηκε στη Γερμανία, και μάλιστα έξω από το σπίτι του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας και μίλησε μαζί του. Ο αδερφός της διαμένει σχεδόν 50 μέτρα από το πατρικό σπίτι της Λόρας, όπου δέχτηκαν τη ρεπόρτερ και στο οποίο ήταν και η μητέρα του αδερφού, η πρώην σύζυγος του πατέρα της Λόρας.

Αυτό που μετέφεραν όλοι στη ρεπόρτερ, ήταν ότι αν η Λόρα θα ήθελε να γυρίσει στη Γερμανία, εδώ στο Αμβούργο, δεν θα επέλεγε να έρθει στον ετεροθαλή αδερφό της. Όπως λέει ο ίδιος: «Δεν με λογάριαζε ως αδερφό της».

«Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μεγαλώσει στη Γερμανία και μετά από κάποια ηλικία σε πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, με την οποία δεν έχει κάποια σχέση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν μιλάει καν τη γλώσσα» σχολίασε για τον ερχομό της Λόρας στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο ετεροθαλής αδεφός της Λόρας είπε: «Ο πατέρας μου είπε κάποια στιγμή: Έλα Ελλάδα να με επισκεφθείς κι εγώ είπα ΟΚ. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο με τη Λόρα. Όσο ήμασταν στην Ελλάδα, το μόνο που ήθελε να φάει ήταν McDonald’s. Δε νομίζω να παρακολουθεί ελληνικά κανάλια».

«Αυτό που θα βοηθούσε θα ήταν να πάτε στην αστυνομία του Αμβούργου, να γίνει μια αναφορά αγνοούμενου ανηλίκου. Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δε νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου» σημείωσε ο αδερφός της ανήλικης.

Όταν του ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα-έκκληση προς τη Λόρα, αρνήθηκε να το κάνει λέγοντας πως «δεν θα βοηθήσει σε τίποτα». Και συνέστησε στους δημοσιογράφους να «Με την αστυνομία να μιλήσετε, δεν πιστεύω να βλέπει ελληνική τηλεόραση. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της» συμπλήρωσε ο ετεροθαλής αδερφός της Λόρας από το Αμβούργο όπου διαμένει.



Δείτε το βίντεο: