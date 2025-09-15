Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος με θύμα την 23χρονη Μαρία, τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης κοπέλας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Σοβαρή παράμετρος στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι ο 27χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος απέδωσε την τραγωδία σε μηχανική βλάβη. Όπως φέρεται να είπε στις δικαστικές Αρχές, «κάτι συνέβη με το λάστιχο» της μοτοσικλέτας του, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν ήταν κουρασμένος, ενώ εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος για τον θάνατο της 23χρονης, σύμφωνα με το neakriti.

Ο ίδιος, προσπάθησε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Μαρίας για να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς ωστόσο να γίνει δεκτός.

Ο 27χρονος ανέφερε ακόμη πως λίγο πριν το δυστύχημα είχε σκοπό να επισκεφτεί σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τρόφιμα, πριν επιστρέψει στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. «Δεν υπάκουσε η μηχανή», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της αδικοχαμένης κοπέλας επιτέθηκαν φραστικά στον κατηγορούμενο, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό της κοπέλας