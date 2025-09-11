Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που οδηγός περνά στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν από το δυστύχημα στα Μάλια.

Στο βίντεο που δημοσιεύεται από το neakriti.gr και το ΚΡΗΤΗ TV αποτυπώνεται η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με την 23χρονη Ελληνίδα, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Δείτε το βίντεο:

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:00 σε στενό δρόμο και, σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ένα νησί που συνεχίζει να μετρά ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους του.