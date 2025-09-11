Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 23χρονης Μαρίας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η κοπέλα θα ταφεί με λευκά ρούχα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 9:00, ενώ η οικογένειά της απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά ρούχα, σε μια συμβολική πράξη αποχαιρετισμού.

Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσυκλέτα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Η Μαρία, που δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος επίσης δεν είχε άδεια και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη από την αστυνομία.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΚΡΗΤΗ TV αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή και τα λεπτά που ακολούθησαν δραματικά.

Όπως ανέφερε φίλη της οικογένειας, η 23χρονη Μαρία είχε μόλις τελειώσει την εργασία της στην περιοχή των Μαλίων και επέστρεφε στο σπίτι της στη Χερσόνησο. Δεν πρόλαβε όμως να φτάσει ποτέ στον προορισμό της.

Η τοπική κοινωνία είναι συντετριμμένη από τον άδικο χαμό της, ενώ η νέα αυτή τραγωδία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την κηδεία του 17χρονου Γιώργου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ.