Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη γνωριμία του με τη 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche, μίλησε ο διάσημος κομμωτής Τρύφωνας Σαμαράς.

Όπως αποκάλυψε, λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα διασκέδαζε μαζί της σε νυχτερινό μαγαζί.

«Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα γιατί οι κοπέλες με έφεραν στο ξενοδοχείο και μετά συνεχίσανε. Είχε μείνει η ιδιοκτήτρια μαζί με τη φίλη της, αλλά οδηγούσε η φίλη της που δεν είχε πιει. Ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός κομμωτής.

«Η κυρία έχει αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Μια πολύ ευγενική κοπέλα. Περάσαμε πολύ ωραία. Μετά μου λέει δεν έρχεσαι να πάμε μαζί σε ένα άλλο μαγαζί. Και πήγαμε μαζί τους με την Porche. Που να το φανταζόμουνα ότι μετά θα γινόταν όλο αυτό. Στην αρχή καθόταν πίσω από μένα. Δεν οδήγησε η κοπέλα επειδή δεν ήταν τελείως νηφάλια. Δηλαδή δεν είχε πιει να μην μπορεί να μιλήσει, απλά ήταν χαρούμενη. Κάθισε από πίσω μου και οδηγούσε η φίλη της» κατέληξε ο Τρύφωνας Σαμαράς.