Ένα σοβαρά τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 29/8 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Το ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Σε αυτό επιβάτες ήταν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα είπαν μάρτυρες το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο όχημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.