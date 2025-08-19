Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε δέκα φορές πισώπλατα τη 45χρονη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέας για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακιά στιγμή και ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σοκάρει το παρελθόν του

Μόλις έναν χρόνο πριν, μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.

Η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως, αφέθηκε ελεύθερος από τις εισαγγελικές αρχές με περιοριστικούς όρους.