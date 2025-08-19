Στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου ζούσε το ζευγάρι στον δήμο Αποκορώνου. O 56χρονος ξυλοκόπησε τη γυναίκα και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε δέκα φορές πισώπλατα.

Ο κατηγορούμενος απολογείται για την πράξη του που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο.