Σοκάρουν οι εξελίξεις για το βίαιο παρελθόν του 56χρονου στα Χανιά, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε πισώπλατα την ώρα που εκείνη προσπάθησε να φύγει για να γλιτώσει.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Μόλις έναν χρόνο πριν, μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως, αφέθηκε ελεύθερος από τις εισαγγελικές αρχές με περιοριστικούς όρους.