Στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα απονεμηθεί το φετινό Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Παραπολιτικών.

Η επίσημη τελετή απονομής είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ισπανία.Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, ο δήμαρχος Αθηνών υπογράμμισε τη θαρραλέα στάση που έχει επιδείξει ο Ισπανός πρωθυπουργός σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει υψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη».

Ένας θεσμός 10 ετών για την προάσπιση των αξιών

Το «Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών» αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας από τη θέσπισή του το 2016. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διάκριση αυτή απονέμεται ετησίως σε προσωπικότητες ή οργανισμούς που μέσα από το έργο και τη δράση τους «αποδεικνύουν μια διαρκή και αφοσιωμένη δέσμευση στην προώθηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

Υπενθυμίζεται ότι το περσινό βραβείο (2025) είχε απονεμηθεί στον διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκίντεον Λεβί, τιμώντας τη διαχρονική του προσφορά στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας του Τύπου.