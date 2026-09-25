Τον ρόλο της Εκκλησίας ως σταθερού σημείου αναφοράς για τον Ελληνισμό, ιδιαίτερα σε μία περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνάντησή του με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στο Μανχάταν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της παρουσίας του κ. Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της Εκκλησίας και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, καθώς και το έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

«Σε μία εποχή με τόσες αλλαγές στη ζωή μας και με γεωπολιτικές αναταράξεις, πιστεύω ότι η Εκκλησία αποτελεί άγκυρα για τον Ελληνισμό», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «είναι μία περίοδος κατά την οποία όλοι χρειαζόμαστε πνευματική καθοδήγηση».

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην πορεία του υπουργού στην κυβέρνηση και σημείωσε ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα παρακολουθεί το έργο του. Παρουσίασε, επίσης, πτυχές της λειτουργίας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με αφορμή το 48ο Κληρικολαϊκό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο Κλίβελαντ, τονίζοντας τη συμμετοχή των λαϊκών μελών στη διοίκηση και στα οικονομικά της Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρχιεπίσκοπος προσέφερε στον υπουργό μία εικόνα της Αγίας Τριάδας που είναι πιστό αντίγραφο της εικόνας που βρίσκεται στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ο κ. Παπασταύρου, από την πλευρά του, προσκάλεσε τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, ο υπουργός εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν.