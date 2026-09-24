Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντάς την ως φυσικό δίαυλο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής και ως πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης.

«Η γεωγραφία της Ελλάδας την καθιστά φυσικό δίαυλο – γέφυρα προς Ανατολάς και Νότου, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας, συνδεσιμότητας και Ειρήνης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες – κλειδιά. Είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες-κλειδιά και υπογράμμισε ότι είναι «γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας». Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδήριτη ανάγκη να παραδώσει η Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο.

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας» – Τι είπε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ανάγκη διαλόγου, αλλά και την απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και επιδιώκοντας την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίσεις.

«Είναι μια λεπτή σχέση. Είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την ανάγκη για μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές καλής γειτονίας.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές που, όπως ανέφερε, αμφισβητούν τη διεθνή έννομη τάξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απειλή πολέμου ως απάντηση στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Όπως υποστήριξε, τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών, αλλά οδηγούν σε περαιτέρω βάθυνσή τους και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόοδος της Ελλάδας στην οικονομία και την ενέργεια

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην ψηφιοποίηση του κράτους, ενώ έκανε αναφορά και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους αξιολόγησης.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση της οικονομικής εικόνας έχει επιτρέψει στην Ελλάδα να δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος, δημιουργώντας, όπως ανέφερε, μεγαλύτερο περιθώριο για την ενίσχυση της άμυνας, χωρίς να τίθεται σε δεύτερο πλάνο η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ενεργειακό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον αγωγό GREGY, ο οποίος σχεδιάζεται να μεταφέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων στις υποδομές και τη συνδεσιμότητα. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος της Ελλάδας είναι να εξελιχθεί σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για τις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Δήλωσε χαρακτηριστικά: O αγωγός Gregy θα φέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, επενδύουμε στη συνδεσιμότητα. Θέλουμε να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τους γείτονές μας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κίνδυνοι της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης

Στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία με σημαντικές δυνατότητες, μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι από μια μη ελεγχόμενη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη ορατοί. Όπως ανέφερε, εάν η ανάπτυξη της AI παραμείνει χωρίς επαρκή έλεγχο, «ο κώδωνας του κινδύνου πρέπει να σημάνει για όλους», επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες αυτοβελτίωσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν σε σημαντικό βαθμό άγνωστες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τις νεότερες γενιές. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τους κινδύνους αυτούς και με τη λειτουργία της αγοράς, επισημαίνοντας ότι η αναζήτηση του κέρδους μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας πίεσης για ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς αντίστοιχους μηχανισμούς ελέγχου. Τόνισε, μάλιστα, ότι το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί πρόκληση και για την αμερικανική κυβέρνηση.

Κάνοντας έναν ιστορικό παραλληλισμό, αναφέρθηκε στην πυρηνική τεχνολογία, σημειώνοντας ότι κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μιας τεχνολογίας με τεράστια ισχύ και αντίστοιχες ευθύνες. Σήμερα, όπως ανέφερε, ανάλογη πρόκληση αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, με τη συμμετοχή της Κίνας και της διεθνούς κοινότητας.

«Με τη μεγάλη ισχύ έρχεται και η μεγάλη ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποκριθούν στο ύψος των ευθυνών που συνεπάγεται η ηγετική τους θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μητσοτάκης για το Κυπριακό: «Τεστ αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη»

Στο Κυπριακό και στην ανάγκη επανέναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυσή του αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «52 χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνεχίζει να την κατέχει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, οι συνέπειες της οποίας, όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υφίστανται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό «τεστ αξιοπιστίας» για τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς, όπως ανέφερε, δοκιμάζεται η δυνατότητα του Οργανισμού να εφαρμόζει τα δικά του ψηφίσματα και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος έως την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γκουτέρες, ενώ ζήτησε οι προσπάθειες να συνεχιστούν και από τον διάδοχό του. Όπως τόνισε, στόχος παραμένει η επανένωση της Κύπρου, «ελεύθερης από κατοχικές δυνάμεις», στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ουκρανία: Στήριξη στο Κίεβο και έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η χώρα εισέρχεται πλέον στο πέμπτο έτος από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός εξήρε το «τρομακτικό σθένος» που, όπως ανέφερε, έχουν επιδείξει οι Ουκρανοί στην υπεράσπιση της ελευθερίας τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον ουκρανικό λαό. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον ρόλο της διπλωματίας, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξει τον δρόμο για μια διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να απουσιάζει από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας την ανάγκη να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και στη διαδικασία που θα διαμορφώσει την επόμενη ημέρα για την Ουκρανία.

Συρία: Στήριξη σε μια σταθερή χώρα και προστασία των χριστιανών

Στη Συρία και στην ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική μιας σταθερής Συρίας, χωρίς διώξεις και βία σε βάρος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και την ειρηνική συνύπαρξη.

Παράλληλα, η αναφορά του εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την αποφυγή νέων εστιών έντασης στην περιοχή.