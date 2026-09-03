Στην εμβληματική πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, έναν χώρο συνδεδεμένο με τις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις του παρελθόντος, χτυπά απόψε η καρδιά της παράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνεται στους πολίτες ανήμερα της συμπλήρωσης 52 ετών από την ιστορική 3η Σεπτεμβρίου του 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος.

Το σύνθημα της πολιτικής αντεπίθεσης

Από την Κρήτη και με φόντο τη συμβολική αυτή επέτειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει το σύνθημα για μια νέα πολιτική αντεπίθεση με τον τίτλο «Ξεκίνημα Κίνημα Νίκης».



Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να σηκώσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που απασχολούν άμεσα την ελληνική κοινωνία.

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ακρίβεια, ιδιωτικό χρέος και εθνική εξωτερική πολιτική

Στην πρώτη γραμμή της κριτικής του βρίσκονται η «καυτή πατάτα» της ακρίβειας και η ασφυκτική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ιδιωτικό χρέος, μετά και την πρόσφατη παρουσίαση της ολοκληρωμένης δέσμης προτάσεων από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ψηλά στην ατζέντα της ομιλίας βρίσκονται επίσης τα εθνικά ζητήματα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εστιάζει στις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να ασκεί δομημένη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.