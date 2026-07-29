Μήνυμα ασφάλειας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού.

«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών: «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».