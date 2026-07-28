Μια ιδιαίτερη έκπληξη επεφύλασσαν τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, γιορτάζει τα 52α γενέθλιά του.

Η ημέρα των γενεθλίων του βρήκε τον πρώην πρωθυπουργό στην πολιτική εκδήλωση της ΕΛΑΣ, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών και προσκεκλημένων.

Από την είσοδο ακόμη του χώρου, το κλίμα είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς είχαν τοποθετηθεί κεράσματα για όσους έδωσαν το «παρών». Συγκεκριμένα, προσφέρονταν εργολάβοι, με αφορμή τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα.

Η έκπληξη συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν συνεργάτες του εμφανίστηκαν με μια τούρτα, συνοδεύοντάς τη με ευχές για τα γενέθλιά του. Η κίνηση προκάλεσε χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σύμπτωση της ημέρας, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην έναρξη της τοποθέτησής του.

«Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου 1974. Φέτος, τα γενέθλιά του συνέπεσαν με την προγραμματισμένη πολιτική εκδήλωση του νέου του κόμματος, σε μια στιγμή που η ΕΛΑΣ επιχειρεί να παρουσιάσει τις προγραμματικές της θέσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.