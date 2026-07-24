«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open το πρωί της Παρασκευής 24/7.

Για την ακρίβεια και την κοστολόγηση των προγραμμάτων είπε: «Η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για την επόμενη 4ετια. Θεωρώ υποχρέωση σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο πόσα χρήματα θα δαπανήσουμε. Είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Δεν θα ανοίξω το πουγκί ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω».

«Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε έχουν ήδη απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για να στηριχθούν είτε οι συνταξιούχοι είτε άλλες ομάδες», συμπλήρωσε.

Για το ζήτημα της στέγης, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων, αλλά στην ενοικίαση» και τόνισε ότι «υπάρχει δουλειά μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης».

«Τέλη Νοεμβρίου, όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι πολιτικές των επιτοκίων δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική κυβέρνηση», είπε ακόμη.

Σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις, δήλωσε: «Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όπως πέρυσι στρέψαμε την προσοχή μας στους μισθωτούς, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λίγο υπομονή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας αλλάζει».

ΟΠΕΚΕΠΕ και Τριαντόπουλος: «Να ξεχωρίσουμε λίγο τις υποθέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Ποτέ δεν αρνήθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Δεν καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε για κάποια χρόνια αλλά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό και τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ. Δεν την ψήφισε κανένα κόμμα. Πράγματι έγιναν καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ θα δείτε ότι τελικά οι έντιμοι πήραν περισσότερα. Αν έπρεπε να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση.

Το να βαφτίσουν όμως κάποιοι μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων με συστηματική στοχοποίηση της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση ήταν άδικο».

Για την ευρωπαϊκή εισαγγελία: «Θεωρώ ότι είναι χρήσιμος θεσμός. Η κυβέρνηση τη στήριξε και ό,τι μας ζήτησε το κάναμε. Αν εκ των υστέρων χειρίστηκε σωστά την υπόθεση θα το κρίνει η ζωή. Στις υποθέσεις των 9 βουλευτών ενδεχομένως να βιάστηκαν, αλλά θα κριθεί. Αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου, οι οποίοι βγήκαν λάδι. Στηρίζουμε τον θεσμό, αλλά είμαι δικαιολογημένος να ασκώ μια κριτική. Εγώ δεν θα καταγγείλω σκοπιμότητα. Ουδέποτε έχω προσάψει σκοπιμότητα στην εισαγγελία».

«Δεν έχω να πω κάτι για την υπόθεση Τριαντόπουλου και έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Ή θα την εμπιστευόμαστε συνολικά ή θα την κρίνουμε α λα καρτ», είπε ακόμη.

Σχετικά με τις υποκλοπές σχολίασε ότι «η υπόθεση πηγαίνει 4 χρόνια πίσω. Αναλάβαμε και πολιτικές ευθύνες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους. Θα τοποθετηθώ όταν υπάρξει δικαστική κρίση».

Για Σαμαρά: Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης

«Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους προηγούμενους αρχηγούς της ΝΔ. Μόνο αν έχει καθίσει κανείς στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου ξέρει πόσο δύσκολη δουλειά είναι. Η κυβέρνηση εκλέχθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα», σχολίασε για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης», είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Βρίσκω διασκεδαστικά τα σενάρια αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή και αν θα έχει αυτοδυναμία η ΝΔ. Η ΝΔ διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία», συμπλήρωσε.

«Εφικτή η αυτοδυναμία»

«Αφεντικό είναι ο λαός σε μια κάλπη και σεβόμαστε την ετυμηγορία του. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει, και όχι από δική μας υπαιτιότητα», είπε ερωτηθείς αν υπάρχει πεδίο συνεργασιών.

«Όταν είμαστε πρώτο κόμμα και με 14 μονάδες διαφορά και οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της σταθερότητας, θεωρώ ότι το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και πιο εφικτός από αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ για νίκη με μια ψήφο διαφορά», είπε επίσης.

Για την αναθεώρηση

«Ήταν απογοήτευση η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε τον παραλογισμό το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί με τις προτάσεις μας και να μην τις ψηφίζει. Αν συμφωνούσαμε με προτάσεις του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην ψήφιζε και τις δικές του!

Το ΠΑΣΟΚ απέχει από το άρθρο 86 που είναι εμβληματικό και δεν έχω καταλάβει τι υποστηρίζουν για το άρθρο 16. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός της αντιπολίτευσης. Ποιος εγγυάται στο ΠΑΣΟΚ με την πορεία που έχει ότι θα έχουμε 180 βουλευτές. Να θυμίσω ότι έχει χάσει τη μισή του δημοσκοπική δύναμη. Θα ήταν πιο εύκολο να είχαμε στην επόμενη βουλή 150 βουλευτές και η ευθύνη βαρύνει απόλυτα το ΠΑΣΟΚ που μοιάζει με ένα κόμμα διαμαρτυρίας και όχι με ένα κόμμα με θεσμικό έρμα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Για κυβέρνηση ειδικού σκοπού

«Το 2023 δεν μιλούσαν για κυβέρνηση ηττημένων; Τι σημαίνει ειδικού σκοπού; Θέλουν μια κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Τσίπρα, του κ. Κουτσούμπα και του κ. Βελόπουλου; Καλή τύχη», σχολίασε ακόμη.

Για την Τουρκία

«Γίνονται διασυνδέσεις στα νησιά. Έκανα τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ζήτησα καμία άδεια για όλα αυτά. Ούτε ζητήσαμε άδεια για έρευνα νοτίως της Κρήτης για υδρογονάνθρακες. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία (σ.σ. είπε για τη Γαλάζια Πατρίδα) και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Έχω κουραστεί με τη δημοσιογραφική υπερβολή. Δεν βοηθάνε αυτά. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δίπλα δίπλα και οι λαοί μας επιδιώκουν τις καλές σχέσεις. Όσοι ενδύονται τον μανδύα του υπερπατριώτη και διαβάζω τις ελληνικές εφημερίδες που ούτε οι Τούρκοι δεν τα γράφουν. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν είμαι συμπαθής, αλλά υπάρχει και μια πατρίδα», επισήμανε και συμπλήρωσε:

«Δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύομαι από θέση αδυναμίας. Δείτε πού είμαστε σήμερα και πού ήταν η Τουρκία το 2019. Δεν θα υποδείξω σε καμία χώρα τι θα πουλήσει. Ήταν έτοιμοι να παραλάβουν 100 F-35 και δείτε πού είναι σήμερα».

«Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που να μην μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την κυριαρχία της», είπε επίσης.

Για τα περί εθνικής ήττας που είπε ο Τσίπρας για τα F-35 σχολίασε: «Ο κ. Τσίπρας είναι ο ίδιος που επί των ημερών του η Τουρκία αγόραζε F-35 έτσι δεν είναι; Για τον ίδιο κ. Τσίπρα μιλάμε ή για κάποιο συγγενή του;».