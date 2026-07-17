Το Σισμανόγλειο νοσοκομείο επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονται μετά τις ζημιές που άφησε πίσω της η πρόσφατη πυρκαγιά στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος σε ανάρτηση του στο X -η οποία συνοδεύεται από βίντεο -αναφέρει: Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης του Νοσοκομείου που κάνουμε. Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο».