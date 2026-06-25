Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό συναντήθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Μετά τη συνάντηση, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του κόμματος για την πολιτική αλλαγή.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η διαδρομή του Γιάννη Σγουρού

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι ο Γιάννης Σγουρός έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών.

Ο κ. Σγουρός έχει μακρά διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο της Κεντροαριστεράς στην Αττική.

Από τον αθλητισμό στην πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην πορεία του στον αθλητισμό.

Ο Γιάννης Σγουρός υπήρξε αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, ενώ διετέλεσε γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και στη συνέχεια της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004».

Η υποψηφιότητά του στην Α΄ Αθηνών εντάσσεται στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει τα ψηφοδέλτιά του με πρόσωπα που διαθέτουν αναγνωρισιμότητα, αυτοδιοικητική εμπειρία και πολιτική διαδρομή.