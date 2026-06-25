Την διαρκή πρόθεση της κυβέρνησης να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως τόνισε σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε την Πέμπτη στο τηλεοπτικό σταθμό MEGA «χθες ψηφίσαμε το μεγαλύτερο πλαίσιο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση».

Αναφερόμενος ειδικά στη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010 (γνωστού και ως «νόμου Κατσέλη») ο υπουργός σημείωσε ότι η παρέμβαση αφορά «πάνω από 100.000 δανειολήπτες», τονίζοντας ότι με την παρέμβαση αυτή, λύνεται μία αβεβαιότητα δεκαετιών γύρω από τις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο συνδυάζει προστασία των ευάλωτων, μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τους συνεπείς και πιο λειτουργικά εργαλεία για την αγορά, δίνοντας στην καθαρά και πρακτική διέξοδο στην υπόθεση των κόκκινων δανείων.

«Δεν θέλαμε να υπάρχει γκρίζα ζώνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της νομοθέτησης είναι η πολιτεία να δώσει ξεκάθαρο πλαίσιο σε όλους τους εμπλεκόμενους, για να αποφευχθούν νέες νομικές αβεβαιότητες που ανακύπτουν από την απόφαση την οποία εξέδωσε προ ημερών η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς και προσφυγές οι οποίες θα καθυστερούσαν την εφαρμογή της.

Ο Πιερρακάκης δήλωσε πως η νέα ρύθμιση βάζει τάξη εκεί όπου επί 16 χρόνια υπήρχε ασάφεια, καθώς και ότι η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να νομοθετήσει ξανά όταν χρειάζεται.

Ο κύριος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην τυπική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια πιο ουσιαστική ρύθμιση, ώστε να ωφεληθούν και αναδρομικά οι δανειολήπτες που εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους.

«Δεν υπήρχε πουθενά στην απόφαση η λέξη αναδρομικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση έκρινε πως «δεν είναι σωστό να γίνει μόνο εφαρμογή».

Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή οδηγεί σε μείωση της μηνιαίας δόσης για όσους παραμένουν συνεπείς, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία καταβολή και όχι στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής.

Δίνοντας ένα παράδειγμα, ανέφερε ότι μια δόση 731 ευρώ μπορεί να πέσει στα 483 ευρώ, με τον τόκο να περιορίζεται στο ελάχιστο (περίπου 1 ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσόν (482 ευρώ) απομειώνει το κεφάλαιο.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ, με τα 200 εκατ. ευρώ να αφορούν στην αναδρομικότητα, μέρος των οποίων θα επωμιστούν οι τράπεζες.

Ποιοι ωφελούνται

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αφορά πρωτίστως τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που συνεχίζουν να πληρώνουν τη ρύθμισή τους, όχι όμως όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνειά τους.

Ο Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στις περιπτώσεις όπου το δάνειο έχει πλέον ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει ζήτημα επισφάλειας που να δικαιολογεί νέα παρέμβαση. Ενώ για όσους πήραν ρύθμιση στα δικαστήρια αλλά την έχασαν , ανέφερε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (το 70%) δεν είχαν πληρώσει ούτε μία δόση.

Ο ρόλος του εξωδικαστικού

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο υπουργός στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «υπερόπλο» για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«Ο Εξωδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι με τις νέα διάταξη που ψηφίστηκε εχθές και θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο «μπορείς να προστατέψεις μόνο την πρώτη κατοικία» εξασφαλίζοντας «μεγαλύτερο κούρεμα» και «χαμηλότερη δόση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ήδη έχουν ενταχθεί στον Εξωδικαστικό ρυθμίσεις ύψους 19 δισ. ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι το κατώφλι ένταξης στον μηχανισμό μειώνεται από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Ενώ ανέφερε ότι, με το ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες, «αυξήσαμε το ακατάσχετο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ», εντάσσοντας επιπλέον και το μέτρο αυτό, στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων από funds και servicers, ο κ. Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί το θέμα στενά. «Είμαστε από πάνω», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στο γραφείο του αξιολογείται και εξετάζεται.

Όσον αφορά στα αιτήματα για μια νέα ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις, υπογράμμισε ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες προβλέπεται νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός προσφέρει έως και 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, ενώ αρκεί μια αίτηση για να εξεταστεί το προφίλ του οφειλέτη, χωρίς πολύμηνες και συχνά αβέβαιες δικαστικές διαδικασίες του παρελθόντος.

Επιπλέον, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, μέσω του εξωδικαστικού δίνεται μια καθαρή λύση που προστατεύει την πρώτη κατοικία, επιτρέποντας στον οφειλέτη να ξεχωρίσει την περιουσία που θέλει να σώσει, αποφεύγοντας τη μακρά δικαστική εκκρεμότητα.

Κλείνοντας, έστειλε και ένα πιο γενικό πολιτικό μήνυμα, λέγοντας ότι «το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα δεν είναι συστημικό πρόβλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα για τους ανθρώπους που αφορά». Ωστόσο τόνισε ότι «όσο ακόμη και ένας πολίτης έχει πρόβλημα, το πρόβλημά του είναι πρόβλημά μας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στο μέλλον.