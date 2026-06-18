Σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος τόσο στις εσωκομματικές ισορροπίες όσο και στη συνολική πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90.1, εξέφρασε την άποψη ότι «η κ. Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει “πατήσει” πολιτικά. Δεν θα έπρεπε να είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό».

«Ο κ. Δούκας πήγε προ του συνεδρίου τους και άρχισε να λέει ότι θα πρέπει να πάρουν αυτή τη βλακώδη απόφαση “να μη συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει”. Όταν την έκανε στην αρχή ο κ. Δούκας, αν θυμάστε σε όλα τα κανάλια, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ την διέψευδαν και έλεγαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και ότι δεν χρειάζεται, διάφορα τέτοια. Τελικά όταν πήγα στο συνέδριο, παρότι οι διαρροές είναι ότι δεν θα περάσει η πρόταση του Δούκα, τελικά ψήφισαν την πρόταση του Δούκα. Εγώ την επομένη, είχα πάει από την πρώτη στιγμή και είχα πει ότι αυτό είναι αδιανόητο που κάνουν, ότι είναι κάτι που θα το βρει μπροστά του ο πολιτικός σχηματισμός (…) και ότι αυτό εγκλωβίζει το ΠΑΣΟΚ σε έναν πολιτικό απομονωτισμό».

«Λέω ότι αυτά που λέει η κ. Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειδοσίες τις λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν και στη Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση πανελληνίων λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα… και η Διαμαντοπούλου προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Και τι είπε; Ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας από το 2019. Σιγά την ανακάλυψη, όποιος έχει μπει σε αεροπλάνο και έχει ταξιδέψει το εξωτερικό ξέρει ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ η θέση της χώρας σε σχέση με το 2019. Δηλαδή χρειάζεται η Διαμαντοπούλου να σ’ το πει», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά», συμπλήρωσε. «Και το πρόβλημά τους το μεγάλο ποιο είναι, ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιος αυτού του τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης πήρε ένα λαχείο στα χέρια του, το είχε για δύο χρόνια και δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3%. Αφού δεν ανέβηκε ούτε τόσο, κάπως σε δύο χρόνια κάποιος θα εμφανιστεί και εμφανίστηκε ο Τσίπρας».

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «γελοιότητες» τα σενάρια περί κρυφής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει στην κυβέρνηση και μετά τις επόμενες εκλογές.