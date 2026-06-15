Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις 5 προτάσεις που έκανε, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε rebranding, αλλά επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε στο 2012, όχι στο 2015 που έκανε την κωλοτούμπα, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακούμε για φορολόγηση στοχευμένων ΑΦΜ, ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός “πείραξε” τα 9,5 εκατομμύρια ΑΦΜ, επιβάλλοντας φόρους. Για ακόμα μια φορά ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων, που αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Το τζάμπα, για παράδειγμα στα ΜΜΜ: το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε επί των ημερών μας και έχουμε από τα φθηνότερα εισιτήρια στην ΕΕ. Για τους νέους που τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος, να θυμίσω ότι εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο».

Πρόσθεσε: «Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους τόσο εκείνοι όσο και ο κ. Ανδρουλάκης να κερδίσουν κάτι από την πλειοδοσία θα ακούσουμε τα απίστευτα. Η διαφορά του Τσίπρα από τους άλλους εμπόρους ελπίδας είναι ότι έχει κυβερνήσει. Εκείνος φορολόγησε τους πάντες. Ως προς την επιθετική φορολογικά πολιτική να σας πω ότι η κυβέρνηση θέλει να μειώσει τους φόρους πρωτίστως για τη μεσαία τάξη αλλά και τις επιχειρήσεις. Δεν είναι κακές οι επιχειρήσεις όπως τις κατηγορούν αλλά δίνουν δουλειές στους ανθρώπους».

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Ανάγκη για ανεμπόδιστη της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Αναμένουμε η πτώση των τιμών του πετρελαίου να περάσει στον καταναλωτή», τόνισε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ για τη συνάντηση Μητσοτάκη- Χάφταρ είπε: «Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Κάθε διμερής συνάντηση γίνεται για την εξυπηρέτηση των εθνικπών μας συμφερόντων. Υπάρχουν ανοικτά ζητήματα και δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί».