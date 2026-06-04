Ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών με πρόσωπα που κινούνται εκτός του παραδοσιακού κομματικού πλαισίου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε ως «καθαρή φωνή». Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και τις επόμενες εκλογές, καταθέτοντας τις εκτιμήσεις του για τις πολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Καμμένος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Σχολιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε θετικός για τη σημερινή πολιτική του παρουσία, λέγοντας ότι «τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «οι συνιστώσες έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα, για μια απόφαση στο υπουργικό συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες».

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και ειδικότερα στην ονομασία του, εξέφρασε τη διαφωνία του, υπογραμμίζοντας ότι «Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τότε η ανάγκη ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε ότι «θεωρώ ότι η χρήση της λέξης πατριωτική είναι σωστή το ΕΛΑΣ είναι λάθος. Έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο και την κεντροαριστέρα. Μην ξεχάσουμε ποια είναι η ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε συνιστώσες ακόμα και ακραίες».

Συνεχίζοντας την κριτική και την ανάλυσή του για την πολιτική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε πως «Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει». Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε μαζί του μετά την ανακοίνωση στο Θησείο και, όπως είπε, «του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα ΕΛΑΣ δεν ήταν επιτυχημένο γιατί αποκλείει ένα κομμάτι του κεντρώου κόσμου».

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να εξετάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Καμμένος απάντησε ότι «γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο κίλερ της ΝΔ». Παράλληλα, του καταλόγισε ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ισχυρίστηκε πως «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, διερωτώμενος: «Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στον Γιάνη Βαρουφάκη, υποστηρίζοντας ότι «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».

Τέλος, κληθείς να απαντήσει αν προτίθεται να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δήλωσε ότι «στην πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».