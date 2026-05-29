Μητσοτάκης: Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε

Σε έναν μικρό απολογισμό των προτεραιοτήτων που έδωσε ο ίδιος στις δύο θητείες του προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη» στα Χανιά.

Για την πρώτη θητεία ο πρωθυπουργός είπε: «Δώσαμε μεγάλη έμφαση στη μείωση του χρέους και να επανακτήσουμε την πιστοληπτική μας ικανότητα, αλλά και να δημιουργήσουμε πλεονάσματα για να στηρίξουμε κοινωνικές πολιτικές. Στη δεύτερη θητεία οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Το πρώτο έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Και δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Μέχρι το 2028 θα έχει ολοκληρωθεί και το νέο πρότζεκτ είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ. Οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όλα αυτά τα έργα χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές και αυτό δουλεύει πολύ καλά. Μιλάμε πλέον για τη νέα φάση ανάπτυξης όπου οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν μεγάλο ρόλο εδώ στην Κρήτη».

Ερωτηθείς ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή κατά τη διακυβέρνησή του επεσήμανε: «Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο ενδιάμεσος ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

Όπως είπε ακόμη ο πρωθυπουργός, «χρειαζόμαστε ένα ικανό κράτος που να στηρίζεται και να βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί μόνο του. Το 2019 αναβαθμίσαμε το λογισμικό της λειτουργίας της κυβέρνησης. Βάλαμε στόχους, είχαμε συντονισμό, λογοδοσία για να λειτουργήσει το κράτος αποτελεσματικά. Είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση. Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις συνασπισμού. Η ψηφιακή μεταμόρφωση του κράτους ήταν ένα μεγάλο βήμα. Στη δική μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο δημόσιο που να έχει ανάπτυξη και βιωσιμότητα».

«Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι πώς θα προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, να περιορίσουμε τη δόμηση, να δούμε τη διαχείριση των υδάτων. Να θέσουμε περιορισμούς. Το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε με τη λογική. Το 80% των υδάτων που χάνονται είναι από την άρδευση. Ψάχνουμε ένα σωστό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για τομείς όπως η ενέργεια, πρέπει να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση και η Ελλάδα έχει εμπειρία στις ΑΠΕ και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει για όλους και τη βιομηχανία.

Το θέμα μας είναι πώς να προάγουμε την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι σύνθετη στην Ευρώπη. Πηγή των προβλημάτων μας είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας», ανέφερε επίσης.

«Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν, αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», επεσήμανε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τιμές ενέργειας, σημειώνοντας ότι «δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές. Πρέπει να επενδύσουμε στα δίκτυα. Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν είμαι αυτός ο οποίος υποστηρίζει τον μεγάλο δανεισμό. Στόχος μας είναι το ελληνικό χρέος να είναι βιώσιμο. Όλοι όμως πρέπει να συμβάλλουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι ΗΠΑ και η Κίνα μάς έχουν ήδη ξεπεράσει, αλλά υπάρχουν και άλλες μάχες που πρέπει να δώσουμε και αυτό προϋποθέτει κεφάλαιο, ιδιωτικό και δημόσιο».

Αιχμές για Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του πολιτικό εγχείρημα σχολίασε ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες ευτυχώς δεν έχουν περάσει capital controls, δεν υπέφεραν από την κατάρρευση του ΑΕΠ τους κατά 25%, όπως εμείς. Όταν βιώνεις ένα ξαφνικό σοκ, αναγκάζεσαι να προσαρμοστείς και να αντιμετωπίσεις τα μειονεκτήματά σου. Αυτό έκαναν οι Έλληνες. Τα πράγματα τώρα δεν είναι τόσο σοβαρά. Υπάρχει μια προοδευτική διάβρωση που περιγράφει η έκθεση Λέτα.

Εμείς ήδη πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό και τα πήγαμε καλά. Τώρα όμως αναδύονται πάλι λαϊκιστές με rebranding με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πουν: την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε σχεδόν πτωχεύσαμε».

Για το 2030: Η ταχύτητα της αλλαγής είναι τόσο υψηλή που πάντα οι κυβερνήσεις θα προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις.

Την ανάγκη για ταχύτερη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, συνέχιση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής και δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημειώθηκε, η χώρα πρέπει να στηρίξει περισσότερο τη μεταποίηση και λιγότερο την υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό, δίνοντας έμφαση σε τομείς αριστείας και παραγωγικές επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ψηφιακό κράτος και στην πρόοδο που έχει καταγραφεί στην υγεία, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό και διαφανές κράτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγονταςε πως «πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας και να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε. Ιδιαίτερα όταν έχουμε προβλέψεις ότι κάποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές δεν είναι καλό. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και να αφήσουμε πίσω μας όσα τρέφουν τον λαϊκισμό. Το κράτος όταν σκεφτόμαστε το κράτος και την γραφειοκρατία είναι και οι άνθρωποι».

Και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος λέγοντας πως «χρειάζεται εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λογοδοσίας και οι πολίτες πρέπει να δουν ποιες δεσμεύσεις εκπληρώθηκαν. Αν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια σε αυτά που λες οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται για τα επόμενα χρόνια. Οι πολίτες χρειάζονται σταθερότητα και όσο πηγαίνουμε στο 2030 έχουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι θα μας εμπιστευθούν ξανά», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.